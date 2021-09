Les élevages de bovins sont en alerte au Brésil. Deux cas atypiques de d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite « maladie de la vache folle », ont été détectés dans le pays, a annoncé samedi le ministère de l’Agriculture, qui a suspendu ses exportations de bovins vers la Chine.

Cette mesure temporaire a été prise conformément à un protocole bilatéral existant entre les deux pays, même si le ministère a assuré qu’il n’y avait « aucun risque pour la santé humaine ou animale ». Selon les autorités, il s’agit bien de deux cas « atypiques », dans la mesure où la maladie est apparue « de manière spontanée et sporadique, sans relation avec l’ingestion d’aliments contaminés ».

L’Organisation internationale de la santé animale informée

Les deux cas ont été détectés lors d’inspections sanitaires, dans le Minas Gerais (sud-est) et le Mato Grosso (centre-ouest), chez des bovins « d’âge avancé ». « Il s’agit du quatrième et cinquième cas d’ESB détectés en plus de 23 ans de vigilance sanitaire de la maladie. Le Brésil n’a jamais recensé de cas classique d’ESB », a précisé le ministère, qui a notifié officiellement l’Organisation internationale de la santé animale (OIE).

Une situation similaire avait eu lieu en juin 2019, quand le Brésil avait également suspendu temporairement ses exportations de bovins vers la Chine, après un cas atypique d’ESB détecté au Mato Grosso, chez une vache âgée de 17 ans.