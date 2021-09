C’était un mardi de septembre comme un autre, au beau milieu de l’après-midi de ce côté de l’Atlantique. Certains étaient au bureau, d’autres chez eux, et les plus jeunes en cours. A l’époque, pas de notifications sur smartphone. Mais l’appel d’un proche, une discussion entendue dans la rue ou un flash à la radio a poussé la France entière à trouver un écran de télé pour voir l’inimaginable. Les tours du World Trade Center de New York en flammes, sur le point de s’effondrer, après l’attaque menée par al-Qaïda.

Vingt ans après, si les tragiques événements du 11 septembre 2001 sont évidemment restés gravés dans la mémoire collective, ils le sont aussi dans les mémoires individuelles. Car chacune et chacun se souvient de ce jour si particulier.

Et vous, où étiez-vous ce jour-là ? Que faisiez-vous ? Comment avez-vous appris pour les attaques ? Et comment avez-vous réagi ? Avez-vous suivi les éditions spéciales à la télévision jusque tard dans la soirée ? Étiez-vous en famille ? Avez-vous appelé des amis pour en parler ? Racontez-vous