La Louisiane continuait mardi de faire le tragique bilan du passage de l’ ouragan Ida. Quatre décès ont été confirmés et les sauveteurs ont débuté les recherches des personnes isolées par la tempête géante. Un homme est également porté disparu, après avoir été apparemment tué par un alligator.

Surtout, la décrue des eaux commence à révéler l’étendue des dégâts le long de la côte américaine du Golfe du Mexique, seize ans exactement après Katrina qui avait fait plus de 1.800 victimes. A la Nouvelle-Orléans, la maire de la ville, LaToya Cantrell, a pris mardi soir un arrêté imposant un couvre-feu pour la nuit. La majeure partie de la ville est en effet toujours privée d’électricité.

Des images de personnes extraites de voitures inondées et de maisons détruites circulent sur les réseaux sociaux, mais les dégâts à la Nouvelle-Orléans elle-même sont restés limités. Une personne a été tuée par la chute d’un arbre à Prairieville. Une deuxième est décédée en essayant de conduire dans les eaux de crue à 95 kilomètres au sud-est de la Nouvelle-Orléans, selon les autorités.

Selon le site de suivi des pannes PowerOutage.us, Ida a privé d’électricité plus d’un million de propriétés en Louisiane. L’électricité n’était toujours pas rétablie dans la plupart d’entre elles mardi soir. Le fournisseur d’électricité Entergy a annoncé mardi matin que l’électricité pourrait être rétablie dès mercredi, selon le New Orleans Times-Picayune. Les premiers à en bénéficier seront probablement les hôpitaux, dont beaucoup doivent faire face à un afflux de patients atteints du Covid-19, les stations d’épuration et les centres de traitement des eaux.

Le bilan devrait s’alourdir

En outre, Ida n’a pas touché que la Louisiane. Dans le Mississippi, où sont tombées des pluies torrentielles, l’effondrement d’une route a fait deux morts et dix blessés, dont trois dans un état critique, selon la police. Le bilan des victimes devrait encore s’alourdir, a prévenu mardi le gouverneur adjoint de la Louisiane, Billy Nungesser, en particulier dans les zones côtières directement touchées.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure pour la Louisiane et le Mississippi, ce qui permet aux États d’avoir accès à l’aide fédérale. Mais il sera peut-être nécessaire d’augmenter cette liste. Ida, devenue une dépression tropicale, se déplace désormais vers le nord-est, menaçant les vallées du Tennessee et de l’Ohio.