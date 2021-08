Les derniers soldats américains ont quitté l’Afghanistan, a annoncé le Pentagone lundi, laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans, au terme de la plus longue guerre de l’histoire des Etats-Unis. « Nous avons fait l’histoire », s’est aussitôt réjouit un responsable taliban, alors que des tirs de célébrations crépitaient à Kaboul.

Kabul airport after the last American soldiers depart. pic.twitter.com/rPzADbm97S