L'Union européenne a décidé de réimposer des restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire depuis cinq pays, dont les Etats-Unis et Israël, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié ce lundi. Les pays en question connaissent un fort rebond épidémique, les Etats-Unis ayant même le plus de morts au monde quotidien en ce moment.

Les Etats membres conservent cependant la possibilité de lever ces restrictions pour ce type de voyage pour les personnes totalement vaccinées, ajoute le communiqué.