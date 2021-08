Seize ans jour pour jour après l’ouragan dévastateur Katrina, la Louisiane (sud-est des Etats-Unis) s’apprête ce dimanche à subir les assauts de l’ouragan Ida, l’un des plus puissants de ces dernières décennies dans cet Etat américain. Submersions littorales, pluies torrentielles, inondations et vents à plus de 250 km/h sont attendus d’ici quelques heures.

L’œil de cet ouragan « extrêmement dangereux (…) se rapproche de la côte sud-est de la Louisiane », a prévenu le Centre américain des ouragans dans son dernier bulletin, avertissant de montées « catastrophiques » du niveau de la mer.

1100 AM CDT #Ida update: Northern eyewall of #Ida moving onshore along the coast of southeastern Louisiana https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/OKocw3oViF — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

« Des rafales à plus de 250 km/h et d’importantes submersions littorales »

« En raison de conditions océaniques et atmosphériques propices, Ida s’est renforcée et a atteint le stade d’ouragan. Il va toucher terre ce soir sur la côte de Louisiane, au niveau de la Nouvelle-Orléans, au stade d’ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5) », explique Régis Crépet, météorologue à La Chaîne Météo. « Le renforcement d’Ida dans le golfe du Mexique a été explosif. Au fur et à mesure de sa remontée vers la côte de Louisiane, Ida a survolé des eaux plus chaudes que la normale le long du littoral (autour de 30 °C). D’autre part, les vents faibles en altitude et l’absence de cisaillement (vent contraire) ont été des paramètres favorables à une intensification rapide du phénomène », ajoute le météorologue.

Il faudra donc s’attendre à « des vents compris entre 240 et 280 km/h sur le littoral et des pluies torrentielles (de 300 à 450 mm), correspondant à 9 mois de pluies sur Paris en 36 heures, pouvant occasionner d’importantes inondations, d’autant qu’Ida va frapper la Louisiane juste au niveau de l’estuaire du Mississippi et de son delta. La marée de tempête liée à cet ouragan va par ailleurs entraîner des submersions très importantes ».

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

« Ne sortez pas de chez vous ! »

Ida, qui s’est renforcée en catégorie 4 dans le courant de la nuit, « sera l’un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850 », a prévenu le gouverneur John Bel Edwards. « Ne sortez pas de chez vous ! », ont donc martelé les services météorologiques américains, qui recommandent aux habitants de se réfugier dans une pièce sans fenêtres de leur domicile et de s’y calfeutrer pour les prochaines 24 heures.

Le président Joe Biden a également appelé les habitants de Louisiane « à se préparer ». Il a annoncé lors d’une allocution télévisée samedi après-midi l’envoi de centaines de spécialistes en intervention d’urgence et la mise en place de réserves d’eau, de nourriture et de générateurs électrique. Les autorités locales, la Croix-Rouge et d’autres organisations prévoient d’ouvrir « des dizaines de refuges pour au moins 16.000 personnes », a ajouté la Maison Blanche dimanche.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane : plus de 1.800 personnes avaient péri et les intempéries causées des dizaines de milliards de dollars de dégâts.