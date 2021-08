Joe Biden a averti ce samedi qu’une attaque était « très probable » contre l’aéroport de Kaboul « dans les 24 à 36 heures », tout en affirmant que la frappe américaine qui a tué deux membres de Daesh ne serait pas « la dernière ».

« La situation sur les lieux reste extrêmement dangereuse et la menace d’une attaque terroriste contre l’aéroport demeure élevée », a écrit le président américain dans un communiqué, après avoir rencontré ses conseillers militaires et de sécurité. « Nos commandants m’ont informé qu’une attaque était très probable dans les 24 à 36 heures ».

« Cette frappe n’était pas la dernière »

Un attentat perpétré jeudi près de l’aéroport de Kaboul a fait plus d’une centaine de morts, dont 13 soldats américains. Cette attaque, revendiquée par l’Etat islamique au Khorasan (EI-K), a déclenché une frappe de représailles de l’armée américaine. Deux « cibles importantes » du groupe EI-K, des « organisateurs » et « opérateurs », ont été tuées, et une autre blessée dans une frappe de drone menée par les Etats-Unis en Afghanistan, a annoncé samedi le Pentagone. Washington n’a pas révélé leurs noms.

« J’ai dit que nous pourchasserions le groupe responsable de l’attaque contre nos troupes et des civils innocents à Kaboul, et nous l’avons fait », a martelé Joe Biden dans son communiqué. « Cette frappe n’était pas la dernière. Nous continuerons à traquer tout individu impliqué dans cet attentat odieux et les ferons payer », a-t-il ajouté.

Le Pentagone a publié samedi après-midi l’identité des 13 militaires tués dans l’attentat de jeudi. Parmi eux, cinq avaient 20 ans, soit la durée de la plus longue guerre des Etats-Unis, lancée en 2001 en Afghanistan. « Leur courage et leur altruisme ont permis jusqu’ici à plus de 117.000 personnes en danger de se retrouver en sécurité », en quittant l’Afghanistan depuis fin juillet, a salué Joe Biden. Leurs dépouilles étaient en route samedi vers les Etats-Unis, selon le Pentagone qui n’a pas précisé quand elles arriveraient.