Les Etats-Unis ont mené, ce samedi, une frappe de drone contre une cible du groupe Etat islamique en Afghanistan. « La frappe aérienne sans pilote s’est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible », a précisé dans un communiqué Bill Urban, du commandement central, disant n’avoir connaissance « d’aucune victime civile ».

Cette frappe, lancée depuis l’extérieur de l’Afghanistan, est la première de l’armée américaine depuis l’attentat survenu jeudi à l’aéroport de Kaboul. Elle survient également au moment où le pont aérien à l’aéroport de Kaboul entre dans sa phase finale sous une tension extrême, avec le risque persistant de nouveaux attentats.

Le risque d’autres attentats persiste, selon Washington

Après l’attaque revendiquée par l’Etat islamique au Khorasan (EI-K), Joe Biden avait promis des représailles. « Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer », avait affirmé le président américain à l’adresse des auteurs de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011. « Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons », avait-il ajouté depuis la Maison Blanche.

Le risque d’autres attentats persiste, selon Washington. « Nous estimons qu’il y a toujours (…) des menaces précises et crédibles », a prévenu vendredi John Kirby, le porte-parole du Pentagone. L’attachée de presse du président Biden, Jen Psaki, citant des experts sécuritaires, a estimé une autre attaque « probable ». Les prochains jours seront « la période la plus dangereuse à ce jour », a-t-elle ajouté.

Passe d’armes de communication entre talibans et Américains

Vendredi soir, comme la veille de l’attentat, l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul a demandé aux ressortissants américains de quitter « immédiatement » les abords de l’aéroport en raison de « menaces pour la sécurité ». Dans le même temps, une passe d’armes de communication entre talibans et Américains a alourdi la tension déjà très forte, à quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains, synonyme de fin des évacuations.

Les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l’aéroport : « Aujourd’hui, trois endroits importants de la partie militaire de l’aéroport de Kaboul ont été évacués par les Américains et sont sous contrôle de l’Emirat islamique », a tweeté l’un de leurs porte-parole, Bilal Karimi. Les nouveaux dirigeants du pays « ne s’occupent d’aucune des portes d’embarquement ni d’aucune des opérations à l’aéroport. C’est toujours sous le contrôle de l’armée américaine », a immédiatement démenti John Kirby.