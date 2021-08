L'ouragan Ida fonce vers les côtes cubaines et américaines

La tempête Ida s’est renforcée vendredi en ouragan à l’approche des côtes cubaines, a annoncé le Centre américain des ouragans. Accompagnée de vents soufflant jusqu’à 120 km/h, Ida était située, à 17h15 GMT, à 50 kilomètres de l’île cubaine de la Jeunesse.

Elle devrait ensuite continuer à remonter au cours du week-end vers les côtes américaines et doit toucher terre dimanche, affirme le centre américain des ouragans dans son dernier bulletin, qui considère qu’il pourrait être à ce moment-là « un ouragan majeur ».

Une vigilance ouragan a ainsi été mise en place pour certaines parties de la Louisiane, dont la Nouvelle-Orléans, où des ordres d’évacuations ont été décrétés. « Il est temps pour les habitants de Louisiane de se préparer », a exhorté le gouverneur, John Bel Edwards. « Assurez-vous que vous et votre famille êtes prêts à faire face à toute éventualité », a-t-il plaidé.

I have declared a state of emergency due to the potential impacts and further development of Tropical Storm #Ida. According to the @NHC_Atlantic, this system is forecast to approach the Gulf Coast at or near major hurricane intensity Sunday. https://t.co/Dq6nBSh50n #lagov #lawx