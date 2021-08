C’est la première crise majeure – hors-Covid – de son mandat. Après la double attaque suicide revendiquée par la branche afghane de Daesh (EI au Khorasan, ou Isis-K en anglais), qui a fait des dizaines de morts, dont au moins treize soldats américains, jeudi, Joe Biden a promis de « pourchasser les terroristes » et de continuer les évacuations jusqu’au 31 août. Mais alors qu’il ne reste que cinq jours avant la date butoir du retrait américain, il a écarté de déployer des forces supplémentaires, précisant que l’Etat major américain ne l’avait pas demandé.

"We will not forgive, we will not forget" "Nous vous chasserons et vous ferons payer", promet Joe Biden aux "terroristes". Selon lui, l'Etat major n'a pas demandé de troupes additionnelles pour terminer les évacuations mais il promet de donner "toutes les ressources" demandées. pic.twitter.com/DSfopHkoP8 — Philippe Berry (@ptiberry) August 26, 2021

En s’adressant aux auteurs de cette attaque, la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011, Joe Biden l’a martelé devant les caméras : « Nous ne pardonnerons pas, nous n’oublierons pas. Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer. » Après un moment de silence, il a rendu hommage aux soldats tués, « des héros (…) engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d’autres vies » et il a fait savoir que les Etats-Unis allaient « poursuivre l’évacuation ». « L’Amérique ne se laissera pas intimider », a-t-il insisté. « Nous ne nous laisserons pas décourager par des terroristes. Nous ne les laisserons pas arrêter notre mission ».

Biden « assume » ses responsabilités

Le nouveau régime taliban, via son porte-parole Zabihullah Mujahid, a « fermement condamné » ces « attentats à la bombe », tout en soulignant qu’ils étaient survenus dans une zone placée sous la responsabilité de l’armée américaine. Selon Joe Biden, il n’y a pas, pour l’instant, de « preuve » d’une « collusion » entre les talibans et Daesh, deux groupes aux fortes divergences et qui se sont affrontés ces dernières années, dans l’organisation de cet attentat.

Echange tendu, le journaliste de Fox News Peter Doocy demande à Biden s'il a une part de responsabilité dans la mort des 12 soldats. Biden assume ses responsabilités pour l'opération globale et le tacle en rappelant que c'est Donald Trump qui a négocié ce retrait... (1/2) pic.twitter.com/gFZ01y4qvv — Philippe Berry (@ptiberry) August 26, 2021

La conférence de presse s’est terminée par un échange tendu entre le président américain et un journaliste de Fox News, qui lui a demandé s’il avait une part de responsabilité dans la mort des 13 soldats américains. Joe Biden lui a répondu qu’il assumait ses responsabilités globales dans l’opération en cours. Mais il a souligné que c’est Donald Trump qui avait négocié le retrait. Selon le commandant en chef des Etats-Unis, il n’avait que deux options en prenant ses fonctions : organiser le départ des troupes ou en envoyer davantage. Et de conclure : « Il était temps de mettre fin à une guerre de plus de 20 ans »