La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines va pénaliser ses employés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 en leur faisant payer une surcharge de 200 dollars par mois sur leur assurance santé, a annoncé le PDG Ed Bastian dans un mémo interne mercredi. « A compter du 1er novembre, les employés non-vaccinés inscrits au plan d’assurance santé de Delta seront soumis à un supplément mensuel de 200 dollars », indique le patron de la compagnie.

« Le séjour hospitalier moyen à cause du Covid-19 a coûté à Delta 50.000 dollars par personne », dit encore la compagnie qui a relevé ce coût d’abord estimé dans son communiqué à 40.000 dollars. Le patron de Delta a ajouté que tous les employés de la compagnie qui ont été infectés et ont dû être hospitalisés n’étaient « pas complètement vaccinés ».

