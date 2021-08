Après des signalements de la présence d’impuretés dans certaines fioles du vaccin de la biotech américaine Moderna contre le coronavirus, le Japon a annoncé, ce jeudi, suspendre l’utilisation de 1,63 million de doses.

Le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui importe et distribue au Japon le vaccin de Moderna, a déclaré dans un communiqué avoir reçu « des signalements de plusieurs centres de vaccination, selon lesquels des corps étrangers ont été découverts » dans des fioles de vaccin scellées. « Après consultation avec le ministère de la Santé, nous avons décidé de suspendre l’utilisation » de tous les vaccins issus de trois lots à compter de jeudi, soit 1,63 million de doses au total, a ajouté Takeda.

Une quarantaine de fioles concernées

Le groupe japonais a demandé à Moderna de mener une « enquête urgente » sur ces lots, qui selon des médias locaux ont été produits en Espagne. La présence de contaminants a été constatée dans 39 fioles scellées de vaccins, dans huit centres de vaccination différents au Japon, y compris à Tokyo, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK. Ces fioles provenaient toutes d’un seul des trois lots retirés de la distribution au Japon. L’utilisation des deux autres lots a été arrêtée par mesure de précaution, a expliqué jeudi le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato.

« Pour l’heure, rien n’indique que des doses contenant ces contaminants aient été administrées » à des personnes, a-t-il ajouté lors d’un point de presse régulier. Par conséquent, « nous n’avons pas eu de remontées d’informations » sur d’éventuels dommages sur la santé liés à l’injection de telles doses suspectes, a ajouté Katsunobu Kato.

Record d’infections

Le personnel médical qui injecte les doses inspecte par ailleurs les fioles à l’œil nu avant de préparer et d’injecter des doses, a précisé de son côté le ministère nippon de la Défense, qui gère des centres de vaccination de masse dans le pays. Le ministère de la Santé va coopérer avec Takeda pour distribuer des doses alternatives, afin d’éviter une interruption du programme national de vaccination qui accélère depuis quelques mois, après un lent démarrage.

Environ 43 % de la population du Japon est totalement vaccinée. Mais cela n’empêche pas le pays de se débattre actuellement avec des niveaux records d’infections quotidiennes, du fait notamment du variant Delta, plus résistant et plus contagieux. La majeure partie de l’archipel est désormais concernée par des restrictions contre le Covid-19, mais celles-ci demeurent limitées et leur efficacité douteuse, les moyens coercitifs du gouvernement pour les imposer étant restreints.