Les troupes américaines vont bien quitter l’Afghanistan d’ici le 31 août. Joe Biden a en effet décidé de maintenir cette date butoir, alors que les évacuations s’accélèrent depuis 48 heures, ont rapporté mardi les chaînes américaines CNN et Fox, citant des responsables américains. Lundi, les talibans avaient averti qu’il y aurait « des conséquences » si le retrait était repoussé comme le réclamaient Paris et Londres.

Joe Biden a pris cette décision après des discussions avec ses homologues du G7, selon CNN, en demandant malgré tout à ses équipes de préparer un « plan de secours » si jamais une extension était nécessaire pour évacuer plusieurs dizaines de milliers de personnes menacées sur place.

Après le cafouillage initial à l’aéroport de Kaboul, les évacuations se sont accélérées depuis 48 heures. Plus de 16.000 personnes ont été évacuées dimanche, selon le Pentagone. Lundi, ce chiffre a atteint 21.600 personnes : 12.700 ont pu quitter l’Afghanistan à bord d’avions militaires américains, et 8.900 via des appareils de la coalition internationale.