Alors que la date butoir du 31 août, qui provoque une accélération des opérations, approche, le Pentagone a fait savoir, ce lundi, que près 16.000 personnes avaient été évacuées d’Afghanistan via l’aéroport de Kaboul pendant les dernières 24 heures.

Depuis juillet, au total, 42.000 le nombre de personnes ont été transférées d’Afghanistan, dont 37.000 depuis l’intensification des évacuations aériennes le 14 août, veille de la prise de Kaboul par les talibans, a déclaré le porte-parole John Kirby.

Des vols militaires

Pendant les 24 heures précédant lundi 07h00 GMT, 61 avions militaires et civils de divers pays ont décollé de l’aéroport de Kaboul, a précisé le général Hank Taylor, de l’état-major américain. Sur les 16.000 personnes évacuées pendant cette période, 11.000 l’ont été par des vols militaires, a-t-il précisé.

Cela inclut « quelques milliers » de ressortissants américains, ainsi que des milliers d’Afghans ayant coopéré avec les Etats-Unis, qui avaient demandé ou reçu un visa d’immigration, ainsi que des Afghans craignant des représailles des talibans pour avoir travaillé pour des ONG, des médias et d’autres emplois réprouvés par les islamistes, a indiqué John Kirby.

Vers un report de la date butoir ?

Le porte-parole du ministère américain de la Défense a refusé de chiffrer précisément le nombre d’Américains évacués. Il a souligné que l’objectif restait de retirer toutes les forces américaines de Kaboul au 31 août, la date butoir fixée par le président Joe Biden pour le retrait militaire d’Afghanistan, malgré les objections des alliés de l’Otan qui craignent que le pont aérien soit suspendu quelques jours avant le 31 août pour permettre l’évacuation des 5.800 soldats américains déployés à l’aéroport pour l’opération.

John Kirby n’a cependant pas exclu un report de la date limite. Pour les Etats-Unis, « l’objectif est de faire partir autant de monde que possible, aussi rapidement que possible », a-t-il souligné. « L’objectif est de tenter de faire tout notre possible d’ici la fin du mois ».