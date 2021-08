Des tensions déjà palpables. La France juge « nécessaire » un « délai supplémentaire », au-delà du 31 août, pour mener à bien les évacuations de personnes à risque d’Afghanistan, après la prise de pouvoir des talibans, a indiqué lundi le ministre français des Affaires étrangères.​

« Nous sommes préoccupés de la date butoir fixée par les Etats-Unis le 31 août. Un délai supplémentaire est nécessaire pour mener à bien les opérations en cours », a dit Jean-Yves Le Drian à des journalistes l’accompagnant sur la base aérienne 104 d’Al-Dhafra, à 30 kilomètres d’Abou Dhabi, où l'armée de l'Air française a mis en place un pont aérien vers Kaboul.

Biden envisage de retarder la date du retrait total

Le président Joe Biden a évoqué ce week-end la possibilité de prolonger au-delà du 31 août la présence américaine à l’aéroport de Kaboul, où sont retranchés les derniers soldats et diplomates occidentaux qui coordonnent les évacuations. Il avait auparavant fixé cette date pour l’achèvement du retrait des forces américaines d’Afghanistan et donc la fin d’une guerre de 20 ans, la plus longue qu’aient connue les Etats-Unis.

Mais les talibans ont haussé le ton lundi contre un possible allongement de ce délai. « La réponse est non », sinon « il y aura des conséquences », a réagi un porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, auprès de la chaîne de télévision britannique Sky News. Pour les Américains et leurs alliés.