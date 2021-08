De difficiles opérations d’évacuation se poursuivent à l’aéroport de Kaboul, où des milliers de personnes tentent toujours ce lundi de fuir au péril de leur vie l’Afghanistan aux mains des talibans.

Plusieurs civils ont péri dans les scènes de panique et de désespoir qui se succèdent à l’aéroport, seule porte de sortie du pays, depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août.

Des avions privés réquisitionnés

L’armée allemande a annoncé la mort d’un garde afghan tôt lundi dans un affrontement avec des assaillants non identifiés et des soldats allemands et américains ont pris part à « des échanges de tirs ultérieurs ». Les talibans ont prévenu qu’ils n’accepteraient pas de prolongation des évacuations après le 31 août, date limite fixée par Washington pour le retrait définitif de ses forces d’Afghanistan. Le président américain Joe Biden, sous pression de ses alliés, avait ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de cette date.

« Si les Etats-Unis ou le Royaume-Uni demandent plus de temps pour poursuivre les évacuations, la réponse est non. Ou il y aura des conséquences », a déclaré le porte-parole Suhail Shaheen. Pour accélérer les évacuations, les Etats-Unis ont réquisitionné des avions de compagnies privées qui ne décolleront pas de Kaboul mais aideront au transport vers des pays tiers, comme le Qatar ou les Emirats arabes unis.

« Mathématiquement impossible »

Des milliers de personnes ont déjà été exfiltrées à bord d’appareils dépêchés par les pays occidentaux pour évacuer leurs ressortissants, leur personnel diplomatique et les citoyens afghans qui ont travaillé avec eux ainsi que leurs proches. Selon la Maison Blanche, depuis le 14 août, environ 25.100 personnes ont été évacuées d’Afghanistan à bord d’avions militaires américains et de pays alliés. Joe Biden a indiqué la semaine dernière que les Etats-Unis prévoyaient d’évacuer tous les Américains (entre 10.000 et 15.000 personnes) et espéraient pouvoir faire de même pour les alliés afghans et leurs familles (entre 50.000 et 65.000 personnes).

« Les Américains veulent sortir 60.000 personnes avant la fin du mois. C’est mathématiquement impossible », a néanmoins jugé samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Plus de 7.000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan vers le Qatar, selon cet Etat du Golfe. Les Emirats disent avoir facilité la sortie de 8.500 personnes, avec leurs propres avions ou via leurs aéroports. Selon l’ambassadeur américain au Koweït dimanche, ce pays a permis l’évacuation de 850 citoyens américains et membres du personnel diplomatique aux Etats-Unis. La compagnie nationale de Bahreïn, Gulf Air, a annoncé un vol commercial depuis sa base aérienne d’Isa jusqu’à Dulles, l’aéroport international de Washington.

Rotations aériennes en Europe

Le Royaume-Uni a évacué plus de 5.700 personnes depuis le 13 août, dont 3.100 Afghans. L’Allemagne a exfiltré près de 3.000 personnes de 38 nationalités sur 21 vols. L’Italie a évacué environ 1.600 civils afghans en moins d’une semaine, sur un objectif de 2.500. La France, où a atterri dans la nuit de dimanche à lundi un septième vol d’un pont aérien mis en place depuis Kaboul il y a une semaine, a évacué une centaine de Français, près de 40 ressortissants de pays partenaires et plus d’un millier d’Afghans.

Le Danemark a évacué 650 personnes dont au moins 45 Afghans et leurs familles. En Pologne, plus de 350 personnes ont déjà atterri. En Belgique, deux premiers avions sont arrivés lundi avec 226 personnes au total, surtout des Afghans et leurs familles, en provenance d’Islamabad où les forces belges ont déjà évacué quelque 400 personnes. L’Espagne a accueilli 314 Afghans après l’arrivée dans la nuit de dimanche à lundi de deux avions militaires. La Suède a évacué plus de 170 personnes dont 68 ayant travaillé pour son armée qui ont eu des permis de résidence.

En Hongrie, le premier avion participant au pont aérien est arrivé dimanche soir avec 173 personnes dont 96 Afghans ainsi que des Hongrois et des Américains, évacuées via l’Ouzbékistan. La Bulgarie a fait évacuer vingt de ses ressortissants sur des avions alliés. La Roumanie a rapatrié plus de 45 Roumains dont 15 sur un avion militaire roumain, les autres grâce à d’autres pays.

En Autriche, au moins huit Autrichiens ont été évacués, des dizaines d’autres et des Afghans dotés de permis de résidence autrichiens attendent de partir. La Suisse, d’où un avion de 300 places s’est envolé lundi pour Tachkent afin de transporter des évacués de Kaboul en Ouzbékistan, a déjà accueilli une centaine de personnes dont au moins 11 Suisses et des Afghans avec leurs familles.