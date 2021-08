Un garde afghan a été tué lors d’un échange de tirs tôt, ce lundi matin à l’aéroport de Kaboul, entraînant l’intervention des forces allemandes et américaines, a annoncé l’armée allemande.

« Il y a eu un échange de coups de feu entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés à la porte Nord de l’aéroport de Kaboul. Un garde afghan a été tué et trois autres blessés », a indiqué l’armée allemande sur son compte Twitter, ajoutant que des soldats allemands et américains avaient pris part à « des échanges de tirs ultérieurs ».