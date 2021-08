La tempête Henri s’est transformée samedi en ouragan de catégorie 1 et se dirige vers le Nord-Est des Etats-Unis, a annoncé le Centre américain de surveillance des ouragans. Avec des vents allant désormais jusqu’à 120 km/h, Henri doit atteindre dimanche les côtes américaines à Long Island, près de New York, ou un peu plus au nord la Nouvelle-Angleterre, selon le NHC, qui s’attend cependant « à un affaiblissement avant son arrivée ».

De 7 à 15 cm de précipitations sont attendues à travers la région, et jusqu’à 25 cm par endroits, a prévenu le NHC, qui a également averti du risque d’inondations. Une partie du Nord-Est des Etats-Unis, dont New York, avait été placée vendredi en alerte à l’approche de Henri, qui pourrait devenir le premier ouragan en 30 ans à toucher la côte de la Nouvelle-Angleterre.

Des coupures de courant attendues autour de Boston

« Le dernier ouragan à avoir touché terre en Nouvelle-Angleterre remonte à Bob en 1991 », avait indiqué un porte-parole de l’agence américaine d’étude de l’océan et de l’atmosphère. Cet ouragan avait fait au moins 17 morts sur toute la côte Est.

Face à la menace, plusieurs gouverneurs ont appelé la population à la prudence. Dans le Massachusetts, l’Etat de la ville de Boston, le gouverneur Charlie Baker a demandé « à tous d’éviter les déplacements inutiles », surtout dans les zones côtières. Dans cet Etat, où toutes les plages et les parcs seront fermés entre samedi et lundi, l’ouragan pourrait provoquer des coupures de courant affectant 100.000 à 300.000 habitants, ont indiqué les services du gouverneur.

Un « ouragan majeur » au Mexique

Plus au sud du continent, l’ouragan Grace, devenu dans la nuit « un ouragan majeur » de catégorie 3, a touché la côte est du Mexique ce samedi avec des vents allant jusqu’à 205 km/h, a annoncé le Centre américain de surveillance des ouragans. Il a touché la côte nord de l’Etat de Veracruz, à proximité de la municipalité de Tecolutla, à 8h (heure de Paris), et la région est en alerte pour les inondations et les glissements de terrain.

Selon les prévisions, en touchant terre, l’ouragan devrait commencer à perdre de sa force, en particulier lorsqu’il heurtera des chaînes de montagnes. Cependant, l’Etat de Veracruz présente de nombreuses et puissantes rivières, ce qui présente de nombreux risques d’inondations.

Dans le port de Veracruz, les commerces ont disposé planches et protections sur les fenêtres et les portes, tandis que les pêcheurs ont mis à l’abri 300 bateaux. Les habitants ont sécurisé leurs maisons après avoir fait des réserves de conserves et d’eau. En fin d’après-midi vendredi, la plupart des routes de Veracruz ont été fermées, et les forces armées mexicaines sont mobilisées pour aider la population.

Deuxième passage de Grace

Les autorités ont annoncé avoir mis en place 200 abris et être prêtes à en activer 2.000 autres si nécessaire. Ce sera la deuxième fois que Grace atteindra le Mexique, après y être passé jeudi sans faire de morts ni de dégâts matériels majeurs. Alors classé en catégorie 1, il avait touché terre jeudi matin près de la station balnéaire de Tulum, sur la côte caribéenne du Mexique. Les avions avaient été cloués au sol et les touristes contraints de passer la nuit dans des abris dédiés.