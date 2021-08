Des talibans, kalachnikovs à la main, en train de danser sur du Drake pour fêter la prise de Kaboul, en Afghanistan ? Ces derniers jours, une vidéo virale a inondé la toile. A l’image, une dizaine d’hommes, quasiment tous armés et vêtus de vêtements traditionnels, dansent joyeusement et semblent célébrer un évènement.

Pour beaucoup d’internautes, pas de doutes, ces hommes sont des talibans en train de s’enorgueillir de la prise de Kaboul aux forces armées afghanes. Fait étonnant, ces hommes censés respecter la loi islamique, la charria, dans sa version la plus stricte, dansent sur une chanson occidentale : le morceau In my feelings, du rappeur canadien Drake.

Vous n’y croyez pas ? Vous faites bien. En effet cette vidéo était visible en ligne bien avant la reconquête de l’Afghanistan par les Talibans, mais aussi car le hit de Drake a été rajouté au montage.

FAKE OFF

20 Minutes n’a pas été en mesure de retrouver la source exacte de la vidéo. Cependant, elle apparaît pour la première fois sur YouTube le 25 mars 2021, sous le nom de « DJ Bannu Dance ». Le titre laisse penser que cette vidéo est originaire du Pakistan, Bannu y étant le nom d’une ville et d’un district.

D’autres occurrences de la vidéo, publiées mars et en avril (ici et là), indiquent que ces hommes célébreraient un mariage, et feraient partie d’une ethnie afghane et pakistanaise, les Pachtounes. Sur les vidéos publiées à cette période, nulle trace du morceau de Drake, mais seulement une musique instrumentale traditionnelle. Désolé pour les fans du rappeur, le morceau a donc bel et bien été rajouté pour le buzz.