Vingt ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans se sont emparés de Kaboul, le 15 août dernier, et contrôlent désormais la quasi-totalité de l’Afghanistan. Mais une seule région semble avoir résisté à cet assaut : la vallée du Panchir.

C’est dans cette zone, difficile d’accès, que s’organise une résistance aux talibans. Où se situe-t-elle ? Pourquoi la résistance en a-t-elle fait son fief ? A-t-elle des chances d’aboutir ? 20 Minutes fait le point.

Le Panchir est l’une des 34 vallées qui composent l’Afghanistan. Escarpée, montagneuse et très difficile d’accès, cette zone se situe à une centaine de kilomètres au nord-est de Kaboul, dans le massif de l’Hindou Kouch.

Considérée comme un bastion historique de la rébellion, cette vallée n’est jamais tombée aux mains des talibans pendant la guerre civile des années 1990, avant que ces derniers ne soient chassés du pouvoir par les Américains, ni une décennie plus tôt, durant l’occupation du pays par les Soviétiques.

« Lorsque les talibans ont pris Kaboul en 1996, le Panshir est l’une des rares régions qui a pu résister aux talibans. Dans la géographie politique afghane, c’est un endroit extrêmement important », a expliqué Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’Afghanistan et auteur en 2021 du livre Le gouvernement transnational de l’Afghanistan – Une si prévisible défaite, auprès de nos confrères de Franceinfo. Le père d’Ahmad Massoud, Ahmed Shah Massoud, surnommé le Lion du Panchir, avait été un héros de la résistance antisoviétique puis contre les talibans, avant d’être tué dans un attentat, deux jours avant les attaques du 11 septembre 2001.

Si les talibans ont presque totalement pris le contrôle de l’Afghanistan, deux hommes se dressent encore sur leur chemin : Ahmad Massoud, le fils du célèbre commandant Ahmed Shah Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda, et l’ex-vice-président afghan, Amrullah Saleh, qui organisent la résistance depuis les terres du Panchir. En début de semaine, plusieurs images des deux hommes, semblant poser la première pierre de ce qui serait une rébellion contre le nouveau régime en place, ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Mardi, l’ancien vice-président, Amrullah Saleh, lui-même natif du Panchir, a promis qu’il ne se soumettrait en aucun cas aux talibans, allant même jusqu’à se déclarer président légitime. « Conformément à la Constitution afghane, en cas d’absence, de fuite, de démission ou de mort du président, le premier vice-président devient le président par intérim. Je suis actuellement dans mon pays et je suis le légitime président par intérim. J’en appelle à tous les leaders pour obtenir leur soutien et le consensus », a-t-il écrit mardi en anglais sur son compte Twitter.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.