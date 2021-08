Emmanuel Macron a passé un coup de téléphone à chacun de ses homologues américain, russe et italien ce jeudi. Au menu des discussions : la gestion de la crise en Afghanistan où les talibans ont pris le pouvoir depuis maintenant cinq jours. Au cours de son entretien téléphonique dans la soirée avec Joe Biden, le président français « a souligné la nécessité absolue d’assurer une coordination entre alliés, rapide et concrète sur le terrain, pour permettre l’évacuation de nos ressortissants, des Afghanes et des Afghans qui ont travaillé pour les alliés, ainsi que de celles et ceux qui sont menacés », a indiqué l’Elysée.

« Nous ne pouvons pas les abandonner », a affirmé le chef de l’Etat, en évoquant une « responsabilité morale ». Joe Biden et Emmanuel Macron « sont convenus de renforcer leur action commune en matière humanitaire, politique et de lutte contre le terrorisme dans les prochains jours, en particulier dans le cadre du G7 », selon la présidence française.

Lutte contre la drogue et les trafics d’armes avec Poutine

Un peu plus tôt, lors de son entretien avec Vladimir Poutine, qui a duré plus d’une heure et demie, Emmanuel Macron a notamment discuté des « attentes prioritaires à l’égard des talibans », qui ont pris le pouvoir à Kaboul : « lutte contre la drogue et les trafics d’armes, rupture avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femmes », a indiqué la présidence. Les deux présidents « sont convenus de se coordonner étroitement dans les jours et semaines à venir, sur le plan bilatéral ainsi qu’au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, comme dans le cadre du G20 », a-t-elle ajouté.

Au cours de l’entretien avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a en outre de nouveau appelé à la libération de l’opposant Alexei Navalny, « un an après la tentative d’assassinat dont il a été victime, conformément aux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme », a précisé l’Elysée. Il a également souhaité que les élections législatives russes de septembre « se tiennent dans le respect des critères de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) », selon la présidence.

Marathon des entretiens avec les chefs européens

Encore plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron et Mario Draghi s’étaient également accordés sur la « nécessité d’une étroite coopération » au sein de l’UE « afin de mener à bien l’évacuation d’Européens et des Afghans les plus menacés, ainsi que pour anticiper les conséquences de la crise afghane », selon l’Elysée.

Depuis le début de la semaine, le chef de l’Etat français s’est déjà entretenu de l’Afghanistan avec l’Allemande Angela Merkel et le Britannique Boris Johnson, alors qu’une réunion du G7 est prévue la semaine prochaine.