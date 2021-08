Les Américains vaccinés avec les sérums de Pfizer et de Moderna pourront recevoir une troisième injection​ huit mois après la deuxième, à partir de la semaine du 20 septembre, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

« Les données disponibles montrent clairement que la protection contre l’infection au SARS-CoV-2 commence à baisser avec le temps après les premières doses de vaccin », ont justifié dans un communiqué commun de hauts responsables, dont la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) Rochelle Walensky et la cheffe par intérim de l’Agence américaine des médicaments (FDA) Janet Woodcock. « Ajouté à la dominance du variant Delta, nous commençons à constater des preuves d’une protection réduite contre les cas légers et modérés de la maladie », ajoutent-ils.

Les pensionnaires de maisons de retraite et les professionnels de santé prioritaires

« Nous sommes prêts à offrir des doses de rappel pour tous les Américains dès la semaine du 20 septembre, à partir de huit mois après la deuxième dose », ont-ils déclaré dans ce communiqué, également signé par le conseiller de la Maison Blanche sur la pandémie, Anthony Fauci.

Cette décision dépend toutefois de l’autorisation d’une dose supplémentaire de ces deux vaccins par l’Agence américaine des médicaments (FDA), précisent-ils. Les premières personnes à pouvoir bénéficier de cette dose de rappel seront les « pensionnaires de maisons de retraite », « d’autres personnes âgées » et de « nombreux professionnels de santé », qui ont été les premières catégories de population à se faire vacciner aux Etats-Unis. Les premières injections de vaccins avaient eu lieu en décembre 2020 aux Etats-Unis, les remèdes de Pfizer et de Moderna ayant été autorisés en urgence à seulement une semaine d’intervalle.

Une dose de rappel sera également « probablement nécessaire » pour les personnes ayant reçu une injection unique du vaccin de Johnson & Johnson, estiment les responsables sanitaires. Mais les vaccinations avec ce sérum n’ont commencé aux Etats-Unis « qu’en mars 2021 », et des données les concernant sont attendues « dans les prochaines semaines ». Les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson sont minoritaires aux Etats-Unis (près de 14 millions).