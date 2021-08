Le bilan du séisme en Haïti s'alourdit à 1.941 morts

SEISME Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé samedi le sud-ouest d'Haïti s'est alourdi mardi à 1.941 morts et plus de 9.900 blessés, selon les services de protection civile du pays. Plus de 60.000 maisons ont été détruites