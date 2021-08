En plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d’Ivoire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, ce mardi, qu’un cas suspect et neuf cas contacts avaient été identifiés.

« Concernant les chiffres, il y a deux cas. Un qui a été confirmé – une jeune femme, et il y a également un cas suspect », a déclaré un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse à Genève. « Il y a actuellement neuf cas contacts identifiés », a-t-il ajouté.

Une situation « extrêmement préoccupante »

Le cas de contamination par la fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1.500 km qu’elle a fait par la route. La patiente suit actuellement un traitement dans un hôpital d’Abidjan. L’OMS a jugé « extrêmement préoccupant » que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d’habitants, deux mois après l’annonce de la fin de l’épidémie de 2021 en Guinée.

« Concernant les premières investigations sur la séquence génétique du virus d’Ebola qui a été identifié à Abidjan, pour le moment nous n’avons pas d’indication que cette flambée en Côte d’Ivoire a un lien avec l’épidémie d’Ebola qui a sévi en Guinée plus tôt cette année », a fait remarquer Tarik Jasarevic. « Il faut faire d’autres investigations en laboratoire pour savoir s’il y a un lien avec une épidémie précédente quelconque », notamment avec celle qui a durement frappé la Guinée, le Sierra Leone et le Liberia entre fin 2013 et 2016, a-t-il ajouté.

Un sous-type de virus Ebola ?

Le porte-parole a toutefois précisé que les premiers résultats montrent « qu’il s’agit probablement de la souche Zaïre du virus », à savoir le sous-type de virus Ebola qui a sévi en Guinée cette année ainsi que lors de la grande épidémie en Afrique de l’Ouest.

Bien que la Côte d’Ivoire ait des frontières communes avec la Guinée et le Liberia, le pays n’avait enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994, l’année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie chez les chimpanzés, selon l’OMS. L’épidémie en Côte d’Ivoire est la troisième sur le continent africain cette année après celles qui ont eu lieu en République démocratique du Congo et en Guinée.