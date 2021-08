Chaque jour, la Protection civile haïtienne est contrainte de revoir à la hausse les macabres comptes du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d’ Haïti samedi à 8h29. Le nouveau bilan, communiqué lundi après-midi, est de 1.419 morts et plus de 6.900 blessées. En outre, plus de 37.000 maisons ont été détruites.

Les secours continuent de s’activer à la recherche des personnes disparues ou bloquées sous les ruines, à l’approche d’une tempête qui menace d’aggraver encore la situation. La dépression tropicale Grace fait en effet planer le risque d’inondations et de glissements de terrain en Haïti et dans la Républicaine dominicaine voisine, a averti le Centre national des ouragans, basé à Miami.

« Psychologiquement, nous ne sommes pas bien »

Dans la petite ville balnéaire de Port-Salut comme dans le reste des régions affectées, les habitants faisaient lundi face à un dilemme : rester dehors pour se protéger des répliques ou rentrer dans des bâtiments endommagés pour s’abriter des fortes intempéries attendues. L’hôpital de la ville a tranché : il faut essayer de protéger les patients qui s’entassent dans la cour, sous des bâches en plastique, depuis le tremblement de terre. En milieu de journée lundi, les malades ont été transférés vers l’intérieur de l’établissement malgré la crainte de répliques.

Aux côtés des infirmières qui s’occupent des blessés, Aline Cadet, sage-femme de 26 ans, est minée par l’annonce des bulletins météo. « Psychologiquement, nous ne sommes pas bien. On ne sait pas du tout comment on va gérer », lâche-t-elle. « Il y a des femmes enceintes ici, certaines ont perdu leur bébé en tombant ou en étant blessées », déplore-t-elle.

Mieux aider qu’en 2010

De nombreux pays, notamment les Etats-Unis, la Républicaine dominicaine, le Mexique ou encore l’Equateur ont offert leur assistance avec l’envoi de personnel, de rations d’urgence et d’équipements médicaux. L’armée américaine a annoncé lundi la constitution d’une mission militaire conjointe, avec le déploiement déjà effectué d’une équipe chargée d’évaluer la situation dans les zones affectées grâce à des moyens aériens d’observation. Les images aériennes prises par les équipes américaines « aideront à déterminer quelle aide est nécessaire, où et quand », a expliqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

« Nous voulons donner une réponse plus adaptée qu’en 2010 après le tremblement de terre. Toutes les aides venant de l’extérieur doivent être coordonnées par la direction de la Protection civile », a pour sa part exigé dimanche le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, tout en appelant ses concitoyens à « l’unité nationale ». Le séisme du 12 janvier 2010, de magnitude 7, avait fait plus de 200.000 morts, plus de 300.000 blessés et plus d’un million et demi de sans logis.