Emmanuel Macron s’est exprimé ce lundi à 20 heures à propos de la situation en Afghanistan.

Un Conseil de défense relatif à la situation en Afghanistan s’était tenu ce lundi, en milieu de journée, en visioconférence après la fuite du président afghan Ashraf Ghani et la prise par les talibans de Kaboul, la capitale afghane, et.

« Un tournant historique est à l’œuvre en Afghanistan », a tenu a rappeler ce lundi soir le président Emmanuel Macron avant d’exprimer « l’extrême préoccupation de la France » concernant la crise afghane.

Treize ans d’intervention militaire française en Afghanistan

« Après une guerre de 20 ans, après la décision de retrait des troupes américaines, Kaboul est tombée en quelques heures aux mains des talibans », évoquant l’engagement militaire de la France dans ce pays pendant 13 ans, de 2001 à 2014, avec pour principal objectif de stopper la menace terroriste qui visait alors notre territoire. « L’Afghanistan était alors en passe de devenir le sanctuaire du terrorisme islamiste », a-t-il dit.

« En Afghanistan notre combat était juste et c’est l’honneur de la France de s’y être engagé », a-t-il aussi martelé avant de rendre hommage aux unités de l’armée française qui sont passées dans ces vallées, à la mémoire et aux familles de ceux qui sont disparus. « Nous n’oublierons pas nos soldats, ni nos morts, au nombre de 90 ».

Une situation d’urgence qui nécessite la mise en sécurité des personnes

Le tournant actuel en Afghanistan nécessite des décisions et initiatives immédiates pour répondre à la catastrophe humanitaire, a affirmé le président. « L’urgence est de mettre en sécurité nos compatriotes et nos alliés afghans », précisant que la France était en contact avec toutes les parties en présence pour mener à bien ces évacuations et rappelant que, jusqu’au bout la France avait voulu protéger ses alliés afghans.

Près de 800 personnes sont déjà sur le sol français. « De nombreux afghans, artistes, journalistes sont désormais menacés en raison de leur engagement. Nous les aiderons, c’est l’honneur de la France ».

Afin de procéder à ces opérations d’évacuations, il a annoncé l’envoi de deux avions militaires et des forces spéciales françaises.