La première rotation aérienne d’évacuation de Kaboul organisée par l’armée française entre sa base aux Emirats et la capitale afghane tombée aux mains des talibans est prévue d’ici « la fin de ce lundi », a déclaré la ministre française des Armées sur France Info. Florence Parly a précisé qu’il y avait notamment « plusieurs dizaines » de Français à évacuer.

« Nous avons organisé sur la base dont nous disposons aux Emirats arabes unis les conditions d’accueil des premiers évacués, qu’il s’agisse de ressortissants français qui seraient encore à Kaboul, mais qu’il s’agisse aussi des personnes qui sont sous notre protection et que nous allons évacuer », a-t-elle dit.

Deux avions de l’armée de l’air mobilisés

La base française aux Emirats « va servir de hub militaire pour assurer des norias entre Abou Dhabi et Kaboul et ensuite le rapatriement jusqu’en France », a-t-elle expliqué.

Parmi les dizaines de français à évacuer figurent notamment le personnel diplomatique, a déclaré la ministre. La priorité française est d'« évacuer ses ressortissants, évacuer les personnels [afghans] qui ont rendu d’éminents services à notre pays en nous aidant au quotidien et, par ailleurs, faire le maximum pour mettre en protection des personnalités qui ont défendu les droits, les Droits de l’Homme, des journalistes, des artistes, tous ceux qui sont engagés pour ces valeurs que nous continuons de défendre partout dans le monde », a-t-elle dit.

Cette opération militaire d’évacuation, baptisée Apagan, mobilise notamment deux avions de transport de l’armée de l’air, un C130 et un A400M, qui ont décollé dimanche soir et lundi matin de France pour les Emirats.