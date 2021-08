Fin du calvaire pour les Algériens. « La plupart » des incendies qui touchaient le paysdepuis moins d’une semaine « sont maîtrisés et ne représentent aucun danger pour les habitants », a annoncé la direction générale de la Protection civile (DGPC). « Plus de 74 incendies ont été éteints durant les dernières 24h », dans plusieurs régions du nord de l’ Algérie, où de gigantesques feux de forêts ont fait plus de 90 morts et disparus, selon les autorités.

Les efforts des unités de la Protection civile sont focalisés actuellement sur « la protection des zones d’habitation, notamment dans les wilayas d’Al Tarf, Béjaïa, Jijel et Tizi Ouzou », a indiqué à la radio publique le colonel Farouk Achour, sous-directeur chargé de la communication de la DGPC. Jeudi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la plupart des incendies étaient d’origine « criminelle » et a annoncé que 22 suspects avaient été arrêtés.

Encore 19 foyers actifs

« Les équipes de la protection civile continuent de lutter contre 19 incendies dans 10 wilayas (préfectures), dont six à Bejaïa et trois à El Tarf », a précisé la Protection civile dans un communiqué publié en milieu de journée. Elle a en revanche ajouté qu’il ne restait plus que deux incendies à maîtriser à Tizi-Ouzou, région de Kabylie qui a enregistré les plus grands feux et les plus importantes pertes humaines.

Pour combattre les flammes, l’armée a mobilisé cinq hélicoptères russes Mi-26 en plus de trois hélicoptères bombardiers d’eau de la protection civile algérienne. Les autorités algériennes ont aussi pu compter sur le renfort de deux bombardiers d’eau français, mis à disposition via l’Union européenne. Ces deux appareils ont regagné Nîmes, dans le sud de la France, dimanche, après avoir effectué « 250 largages en 72 heures », principalement dans les régions de Tizi-Ouzou et Bejaïa, a précisé le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile française.

Jusqu’à 44 degrés dans le nord du pays

Après une semaine de chaleur extrême, la météo ne semble pas accorder de répit : les services nationaux ont averti dimanche d’une nouvelle hausse des températures dans le nord du pays, avec des pointes à 44 degrés. Pays le plus étendu d’Afrique, l’Algérie ne compte que 4,1 millions d’hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76 %.

Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s’accentue. En 2020, près de 44.000 hectares de taillis sont partis en fumée. Le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet, des incendies.