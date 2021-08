Un record inquiétant. La Russie a comptabilisé ce jeudi 808 morts provoquées par le Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus haut depuis le début de la pandémie. Un effet conjugué du variant Delta et d’une campagne de vaccination poussive.

Ce bilan porte à 168.049 le nombre des décès recensés par le gouvernement comme étant dus au Covid-19. Il est cependant partiel, car il ne tient compte que des morts autopsiés dont la cause première est le coronavirus. L’agence russe de statistiques Rosstat, qui a une définition plus large, fait état de plus de 300.000 morts à la fin juin 2021. Le pays a en outre enregistré 21.932 nouvelles contaminations, selon le bilan quotidien fourni par le centre de crise du gouvernement russe.

Méfiance à l’égard du vaccin Spoutnik V

La vague épidémique causée par le variant delta est d’autant plus meurtrière – quelque 21.000 morts pour le seul mois de juin selon Rosstat – que les Russes ne s’empressent pas de se faire vacciner, sur fond de méfiance à l’égard des vaccins mis au point par la Russie, tel le Spoutnik V.

A peine 30 % de la population a reçu au moins une injection, alors que la campagne, déclenchée à grand renfort de propagande officielle, a débuté en décembre 2020. Les appels du président Vladimir Poutine à aller se faire vacciner n’ont pas permis non plus d’accélération.

Pas de pass sanitaire à Moscou

Les mesures sanitaires sporadiques ou relâchées ne sont pas non plus de nature à contenir l’épidémie. L’essentiel des restrictions a été levé, notamment à Moscou, l’épicentre de l’épidémie sur le territoire russe, afin de préserver l’économie.

Un pass sanitaire a été brièvement mis en place en juillet dans la capitale pour les restaurants mais il a rapidement été suspendu. Quant au port du masque, il est très aléatoire alors qu’en théorie il est obligatoire dans les lieux publics fermés ainsi que dans les transports en commun.