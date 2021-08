Depuis lundi après-midi les piétons et les véhicules ne peuvent plus traverser le Tower Bridge. Le pont basculant de Londres s’est bloqué en position ouverte après avoir laissé passer un imposant voilier, le Sailing Vessel Tenacious, comme l’indique son calendrier.

Un « incident technique », qui perturbe fortement le trafic dans la capitale anglaise. Le pont connecte le quartier financier de Square Mile à Southwark, de l’autre côté de la Tamise et sa fermeture a provoqué lundi de longs embouteillages sur les deux rives.

Le pont s’ouvre 800 fois par an

C’est la deuxième fois en un an q’un incident de ce type se produit. En août 2020, le symbole de Londres s’était également trouvé immobilisé, après une panne de plus d’une heure.

Construit entre 1886 et 1894, l’ouvrage était considéré à cette époque comme « le pont basculant le plus long et le plus sophistiqué jamais construit », selon son site internet. Les bascules montent et descendent, environ 800 fois par an, grâce à quatre grandes roues dentées de chaque côté, activées initialement par la vapeur avant l’installation d’un système hydraulique dans les années 1970.