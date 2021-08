La hausse du nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 dans l'Hexagone - qui a franchi la barre des 9.000 patients pour la première fois depuis juin - n'inquiète pas seulement au niveau national : les Etats-Unis viennent de recommander à leurs concitoyens « d'éviter de voyager en France ».

« Si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné(e) avant votre départ », précise, dans le même message, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), l'agence sanitaire américaine.

Le niveau d'alerte Covid-19 de la France au niveau 4

En levant le niveau d'alerte Covid-19 de la France au niveau 4 (le maximum), cette dernière entend avertir sur le haut niveau de circulation du virus. « En raison de la situation actuelle [dans le pays], même les voyageurs complètement vaccinés risquent potentiellement de contracter et de diffuser les variants du Covid-19 », détaille enfin l'agence sanitaire américaine, qui a récemment placé Israël, la Thaïlande, l'Islande ou encore la Grèce en niveau 4.