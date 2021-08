Une avancée militaire dans le pays. Les talibans étaient lundi matin en possession de cinq des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan, après en avoir pris trois la veille, dont la grande ville de Kunduz, dans une large offensive que l’armée semble incapable d’enrayer.

A quelques heures d’intervalle dimanche, les insurgés ont, après d’intenses combats, pris possession de Kunduz, qu’ils encerclaient depuis quelques semaines. Ils ont ensuite pris Sar-e-Pul, puis, en fin de journée, Taloqan, les capitales des provinces situées au sud et à l’est de Kunduz.

Responsables officiels et forces sécuritaires ont fui la ville

Selon Zabihullah Hamidi, un habitant de Taloqan, la capitale de la province de Takhar, contacté par l’AFP, les violences ont débuté dans la matinée et les talibans ont fini par prendre la ville « sans beaucoup de combats », les responsables officiels et les forces sécuritaires ayant fui la ville. Un responsable de la sécurité a confirmé la fuite des forces afghanes et des dirigeants locaux vers un district voisin. « Le gouvernement n’est pas parvenu à nous envoyer de l’aide et nous nous sommes retirés de la ville cet après-midi », a-t-il dit.

Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans, a confirmé la prise de Taloqan, assurant que « la sécurité y a été rétablie », ainsi que de Kunduz et de Sar-e-pul, tombées dans la matinée. Les talibans ont pris le contrôle de tous les bâtiments clefs de la ville, a constaté un correspondant de l’AFP à Kunduz

La prise de Kunduz constitue le principal succès militaire des talibans depuis le début en mai de l’offensive qu’ils ont déclenchée à la faveur du retrait des forces internationales, qui doit être complètement achevé d’ici au 31 août.

Axe névralgique

Fin juin, les talibans s’étaient emparés du poste-frontière de Shir Khan Bandar, au sud du Tadjikistan, un axe névralgique pour les relations économiques avec l’Asie centrale. Le ministère de la Défense a affirmé que les troupes gouvernementales tentaient de reprendre des zones-clés de Kunduz. « Les commandos ont lancé une opération de nettoyage. Certains endroits, dont la radio nationale et les bâtiments de la télévision, ont été dégagés », a-t-il affirmé.

« La capture de Kunduz est vraiment importante car elle va libérer un grand nombre de combattants talibans qui pourront ensuite être mobilisés en d’autres endroits du nord » de l’Afghanistan, a déclaré à l’AFP Ibraheem Thurial Bahiss, un consultant de l’International Crisis Group (ICG).

Après Kunduz, Sar-e-Pul est aussi tombée aux mains des talibans. Ceux-ci s’étaient déjà emparés samedi, plus au nord, de Sheberghan, le fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostom.

Rapidité de l’avancée

L’incapacité des autorités à Kaboul à tenir le nord du pays pourrait s’avérer cruciale pour les chances de survie du gouvernement. Le nord de l’Afghanistan a toujours été considéré comme une place forte face aux talibans. C’est là qu’ils avaient rencontré la résistance la plus forte au moment de leur accession au pouvoir dans les années 1990.

Les talibans ont dirigé le pays entre 1996 et 2001, imposant leur version ultra-rigoriste de la loi islamique, avant d’être chassés par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Vendredi, les insurgés s’étaient aussi emparés de la ville de Zaranj, la capitale de la province de Nimroz (sud), à la frontière avec l’Iran.

Kandahar (sud) et Hérat (ouest), les deuxième et troisième villes afghanes, sont aussi soumises à leurs assauts depuis plusieurs jours, tout comme Lashkar Gah (sud), la capitale de la province du Helmand, un des bastions des insurgés. La rapidité de l’avancée talibane a pris par surprise les observateurs mais aussi les forces de sécurité afghanes, malgré l’aide reçue de l’armée de l’air américaine.