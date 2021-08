Dans quel pays passe-t-on le plus de temps à table ?

« Tu reprends un peu de fromage avant d’attaquer le dessert ? » Si la France est le pays de la gastronomie, ses habitants le lui rendent bien : ils trônent au classement des territoires dans lesquels on passe le plus de temps à table. Selon des chiffres de l’OCDE compilés dans cette infographie de notre partenaire Statista, 2h13 sont utilisées en moyenne dans l’Hexagone pour prendre les repas du jour. C’est 40 minutes de plus que la moyenne des pays de l’OCDE.

Non loin, on retrouve les Italiens ​(2h07 en moyenne) et les Espagnols (2h06), qui aiment eux aussi prendre leur temps. Les Nations asiatiques (Corée du Sud, Japon, Chine) sont dans la moyenne. A l’inverse, le Canada et les Etats-Unis sont bien les rois du fast-food.