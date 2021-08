Macao a ordonné ce mercredi le dépistage de tous ses habitants après qu’une famille de quatre personnes a été testée positive au variant Delta du Covid-19, mettant ainsi fin à seize mois consécutifs sans aucun cas dans la ville chinoise. Les autorités souhaitent, au cours des trois prochains jours, tester l’ensemble des 680.000 habitants de la ville, a annoncé le gouvernement. Cela fait partie des mesures annoncées par l’ex-colonie portugaise, célèbre pour ses casinos, après l’apparition de cas d’origine locale (et non directement importés) pour la première fois en 491 jours.

Les autorités cherchent à établir si la fille de la famille a contracté le virus lors d’un vol en juillet entre Zhuhai et Xi’an, en Chine continentale, a indiqué ce mercredi le chef de l’exécutif de Macao, Ho Iat-seng. A bord de ce vol, deux personnes étaient contaminées. Elles étaient originaires de Nankin (est), le centre de l’actuelle épidémie du variant Delta en Chine. Jusqu’à présent, plus de 300 nouveaux cas ont été enregistrés dans 15 provinces et villes en Chine continentale en deux semaines.

Une stratégie zéro-Covid à succès

De longues files d’attente se sont formées ce mercredi matin devant les 41 centres de dépistage mis en place et l’application destinée à lutter contre le coronavirus a connu une panne, selon des médias locaux. Macao a recours à la même application, destinée à évaluer le risque d’infection, que la Chine continentale. Elle permet de suivre les déplacements et génère des certificats de dépistage et de vaccination. « Je dois présenter mes excuses à tous les habitants », a déclaré M. Ho à la presse.

Macao a réussi à contenir le nombre de contaminations à un faible niveau en fermant ses frontières pendant la majeure partie de la pandémie et en imposant des restrictions aux personnes arrivant de Chine continentale. Jusqu’à présent, la ville n’a enregistré que 60 cas et aucun décès. Cependant, la stratégie « zéro Covid » a porté un sérieux coup à l’économie de ce territoire ultradépendant du tourisme. Les revenus des casinos de Macao, seul endroit de Chine où les jeux d’argent sont autorisés, représentent environ 80 % des finances publiques de la ville.

L’an dernier, lorsque le virus a été détecté pour la première fois, la ville avait ordonné la fermeture de tous les casinos pendant deux semaines, entraînant une perte de 937 millions de dollars, selon une estimation de l’université de Macao. Cette année, leurs revenus ont augmenté grâce à l’assouplissement de certaines restrictions au niveau des frontières avec la Chine continentale, mais ils restent bien inférieurs au niveau d’avant la pandémie.