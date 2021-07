Asséchées par la chaleur, les forêts grecques sont victimes chaque été d'incendies, alimentés par des vents forts. Et cet été encore, la Grèce fait face à une nouvelle vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 42 et 44 degrés.

Il y a quelques jours, un incendie a ravagé le mont Penteli, à proximité de la capitale grecque. Ce samedi, c'est quatre villages du nord-ouest du Péloponnèse, près de la ville de Patras, qui ont été évacués par les pompiers grecs qui doivent affronter un important feu de forêt. Quatre-vingt-quinze pompiers, 33 camions, quatre bombardiers et des hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre ce feu dans la région de Zeria.

Les autorités ont envoyé des messages d'alerte sur les téléphones portables pour prévenir les habitants de la nécessité d'évacuer les villages de Zeria, Kamares, Achaias, et Labiri. Les hôpitaux de Patras et d'une ville voisine, Aigio, ont également été alertés pour éventuellement accueillir des blessés, tandis que les garde-côtes ont été mis en alerte pour pouvoir éventuellement secourir des baigneurs qui pourraient être étouffés par la fumée des cendres. L'autoroute sur la zone concernée ainsi que le pont de Rio-Antirio reliant le Péloponnèse et la Grèce continentale ont été fermés à la circulation.