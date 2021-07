Un autre Khadafi pour diriger la Libye ? Seif al-Islam Kadhafi, fils de l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, veut « restaurer l’unité perdue » de la Libye après une décennie de chaos et évoque une candidature à la présidentielle, dans une rare interview accordée au New York Times.

Les hommes politiques libyens n’ont « apporté que misère. L’heure est au retour dans le passé. Le pays est à genoux (…), il n’y a pas d’argent, pas de sécurité. Il n’y a pas de vie ici », a déclaré Seif al-Islam, 49 ans, réapparu pour la première fois depuis des années.

Until the Libyan uprising began in 2011, Seif was widely seen in the West as Libya’s best hope for reform. He had studied in London and spoke of democracy and human rights. But when the revolution came, he joined the Qaddafi regime’s brutal crackdown. https://t.co/5Vo339pt1q pic.twitter.com/87dvpZy4AX