Scènes de panique en Algérie. L’Autorité algérienne de l’audiovisuel (ARAV) a exhorté les médias à « éviter de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives » dans leur couverture de la crise sanitaire, au moment où l’Algérie connaît une flambée des cas de Covid-19 et une pénurie d’oxygène.

Dans un communiqué, elle a invité mercredi soir les responsables des chaînes télévisées à « s’acquitter de leurs missions envers les téléspectateurs, en évitant de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives et les histoires tragiques liées à la contamination au Covid-19 ».

« La situation devient encore plus difficile à traiter »

De telles informations ne peuvent que « semer la crainte, la hantise et le désespoir au sein de la société, et la situation devient encore plus difficile à traiter », a estimé l’ARAV.

L’Autorité juge indispensable de « respecter les règles professionnelles, faire preuve de pondération dans la couverture, et d’exactitude dans la diffusion des informations ou des images », notamment lorsque les réseaux sociaux « constituent une source principale d’information ».