Joe Biden a reçu ce mercredi à la Maison-Blanche l’opposante biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa, à Washington depuis dix jours, une marque appuyée de soutien renforçant la crédibilité de celle qui affirme avoir remporté la présidentielle de 2020.

« Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple biélorusse dans leur quête de démocratie et de droits humains universels », a affirmé le président américain dans un tweet accompagné d’une photo le montrant en train de converser avec l’opposante.

La cheffe de file de l’opposition biélorusse, aux Etats-Unis depuis dix jours, a expliqué à l’AFP que la rencontre avait été « une inspiration pour (son) peuple ». Fouler le sol de la Maison-Blanche envoie « un message à la planète entière que le pays le plus puissant du monde est avec nous », a-t-elle renchéri, y voyant « un succès pour tous les Biélorusses qui se battent ».

Svetlana Tikhanovskaïa, entrée en politique après l’emprisonnement de son mari et qui affirme avoir aisément remporté la présidentielle biélorusse du 9 août 2020, a confié à l’AFP que ses intentions n’étaient pas de demander au président américain qu’il la reconnaisse comme présidente légitime, mais qu’elle souhaitait plutôt accroître la pression sur Alexandre Loukachenko.

« Nous avons parlé de plusieurs points de pression sur le régime pour le forcer à cesser les violences, à libérer les prisonniers politiques et à entamer un dialogue » avec l’opposition, a-t-elle détaillé.

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp