Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a estimé mercredi que l’expérience du gouvernement sortant en matière de dialogue avec les grandes puissances et les Etats-Unis montrait que « faire confiance à l’Occident ne fonctionnait pas ».

« Les générations futures devraient se servir de cette expérience. Il est apparu clairement au cours du mandat de ce gouvernement que faire confiance à l’Occident ne fonctionne pas », a déclaré Ali Khamenei au président sortant Hassan Rohani et aux membres de son cabinet, selon le site officiel du guide suprême.

Discussions depuis avril

Téhéran et les grandes puissances ont entamé en avril des discussions pour sauver l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, moribond depuis que les Etats-Unis en sont sortis en 2018 et ont rétabli des sanctions contre Téhéran, qui a en riposte abandonné la plupart de ses engagements.

« Le travail était prêt » à être accompli, a affirmé mi-juillet Hassan Rohani au sujet des négociations lors d’une réunion télévisée, soulignant que son gouvernement « avait fait ce qu’il fallait » pour une levée des sanctions américaines.

Changement de président en août

Jusque-là, six séries de négociations ont eu lieu, la dernière s’étant terminée le 20 juin à Vienne entre l’Iran et les pays toujours parties à l’accord (Royaume-Uni, Chine, France, Allemagne et Russie). Aucune date de reprise des pourparlers n’a été précisée.

« Nous espérons que la 13e administration pourra finir ce travail », a ajouté Hassan Rohani, qui doit remettre les rênes du pouvoir début août au nouveau président élu Ebrahim Raïssi (ultraconservateur).