La présidente démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, a nommé dimanche un nouvel élu républicain critique de Donald Trump au sein de la commission chargée d’enquêter sur l’assaut meurtrier du Capitole par des partisans de l’ex-président américain, en janvier dernier.

Adam Kinzinger rejoint Liz Cheney, une autre parlementaire du Grand Old Party ouvertement opposée à l’ex-président républicain, parmi les membres de cette commission. Leurs travaux doivent commencer mardi.

Today, I was asked to serve on the bipartisan January 6th Select Committee and I humbly accepted. When duty calls, I will always answer. https://t.co/MszEBc0V7I pic.twitter.com/flIdSfYzZV