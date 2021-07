Plusieurs milliers de Hongrois et de Hongroises ont défilé samedi à Budapest pour la marche des fiertés, alors que le Premier ministre Viktor Orban a annoncé la tenue prochaine d’un référendum sur une loi interdisant la promotion de l’homosexualité pour les mineurs, dénoncée par l’Union européenne. « De nombreuses personnes sont consternées par la nouvelle loi et la propagande anti-gay. Elles veulent montrer leur soutien à la communauté LGBT », a déclaré Johanna Majercsik, porte-parole des organisateurs de la marche des fiertés de Budapest.

Selon elle, la marche a rassemblé samedi davantage de participants que lors de ses éditions précédentes. Un photographe de l'AFP a constaté que des milliers de personnes ont pris part au défilé haut en couleurs, qui a arpenté un boulevard avant de franchir le Danube et de rejoindre un parc. La Commission européenne a lancé une procédure d’infraction à l’encontre de Budapest après l’adoption le 15 juin d’une loi qui interdit notamment l’évocation de l’homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs.

200 contre-manifestants

« Je n’ai jamais participé à une marche des fiertés auparavant, même si j’ai toujours soutenu les personnes LGBT et compris leurs problèmes », a déclaré dans la foule Zsofi Varadi, 46 ans, avant d’enfiler un T-shirt aux couleurs de l’arc-en-ciel. « Mais cette année je suis vraiment en colère car il y a une telle propagande » visant la communauté LGBT, qu’elle a besoin « de voir de nombreuses personnes lui apportant leur soutien », a ajouté cette mère de deux enfants.

Des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel étaient accrochés sur des balcons d’immeubles sur le trajet de la marche, tandis que des pancartes brandies par les participants caricaturaient Viktor Orban et le parti au pouvoir Fidesz. Mercredi, Viktor Orban a annoncé la tenue, à une date encore non précisée, d’un référendum destiné à recueillir le soutien des électeurs à cette loi. Quelque 200 contre-manifestants déployés le long du cortège et séparés des participants à la marche des Fiertés par un cordon policier ont brandi des pancartes proclamant « Stop à la pédophilie LGBT » et proféré des insultes homophobes.

« La loi anti-pédophilie a donné à des patriotes comme nous des armes pour protéger nos enfants de déviants comme eux », a clamé dans un mégaphone un orateur devant les contre-manifestants. Plusieurs dizaines d’ambassadeurs en poste à Budapest ont assisté à la parade, après que plus de 40 ambassades et instituts culturels étrangers eurent rendu publique une déclaration commune de soutien aux droits des LGBT cette semaine.