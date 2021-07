Le pays le plus touché au monde ? Le nombre de personnes mortes en Indedu Covid-19 pourrait être dix fois supérieur au bilan officiel qui est actuellement proche de 415.000 décès, estime mardi une étude américaine, ce qui ferait de la pandémie la pire tragédie humanitaire en Inde depuis son indépendance.

Les experts de la situation indienne avertissent de longue date que le bilan est largement sous-évalué dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants. Mais l’estimation du Center for Global Development est la plus élevée qui ait jamais été faite. Elle prend en compte la dramatique flambée épidémique qui s’est produite en avril et mai en Inde à cause du très contagieux variant Delta.

L'Inde, officiellement le troisième pays le plus touché

L’étude, dont la période va du début de l’épidémie l’an passé à juin de cette année, avance qu’entre 3,4 et 4,7 millions de personnes ont succombé au coronavirus dans cet intervalle. « Le bilan réel des morts se situe probablement dans les millions, pas dans les centaines de milliers, ce qui en fait la pire tragédie humaine en Inde depuis la partition et l’indépendance », avancent les chercheurs.

Après la partition entre l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane en 1947, des violences confessionnelles avaient fait des centaines de milliers de morts. Certains avancent même un bilan de deux millions de morts. Officiellement, l’Inde a recensé un peu plus de 414.000 décès dus au Covid-19, ce qui est le troisième bilan le plus élevé au monde après ceux des Etats-Unis (609.000) et du Brésil (542.000). Les experts ne mettent pas la sous-évaluation du bilan officiel indien sur le compte d’une volonté délibérée de dissimulation, mais sur les carences du système de santé local. Plusieurs Etats indiens ont d’ailleurs revu ces dernières semaines à la hausse leurs bilans.

« Contradiction apparente »

L’étude du Center for Global Development se fonde sur l’estimation de la « mortalité excédentaire », soit la comparaison entre le nombre de décès actuel et celui antérieur à la pandémie. Les auteurs -parmi lesquels figurent Arvind Subramanian, ancien conseiller économique en chef du gouvernement indien, mais aussi un expert de Harvard- ont procédé notamment en analysant le registre des décès de certains Etats et des études nationales officielles. Ils reconnaissent que l’estimation de la mortalité est toujours un exercice compliqué.

Mais « toutes les estimations suggèrent que le bilan des décès de la pandémie est probablement bien supérieur au décompte officiel », disent-ils. Christophe Guilmoto, démographe à l’Institut de recherche pour le développement, a récemment estimé dans une étude que le bilan des morts était plus proche des 2,2 millions fin mai. Il a observé que le taux de mortalité (par million d’habitants) en Inde était inférieur de moitié à la moyenne mondiale.

« Un chiffre si bas est en contradiction apparente avec la gravité de la crise qui a frappé la plupart des familles indiennes dans le pays, ce qui a été illustré par une pénurie dramatique de vaccins, de tests Covid-19, d’ambulances, dans l’accès au personnel médical, aux lits d’hôpitaux, à l’oxygène, aux ventilateurs, aux médicaments, et finalement aux cercueils, au bois, aux prêtres, aux lieux de crémation ou d’inhumation comme cela a largement été rapporté par les médias indiens et internationaux », écrivait-il. Son équipe en a conclu que le bilan officiel ne prenait probablement en compte qu’un décès sur sept.