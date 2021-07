C’était une nouvelle particulièrement attendue par l’Association de l’industrie touristique du Canada. Le pays va rouvrir sa frontière terrestre le 9 août pour les citoyens américains complètement vaccinés contre le Covid-19 et toutes ses frontières le 7 septembre pour les voyageurs étrangers, a annoncé lundi le gouvernement.

Pour entrer sur le territoire canadien, les voyageurs devront avoir reçu deux doses d’un vaccin autorisé par Santé Canada au moins 14 jours avant leur entrée dans le pays et ne présenter aucun symptôme. La réouverture de la frontière canado-américaine le 9 août sera suivie de la « réouverture de notre frontière aux voyageurs entièrement vaccinés en provenance de n’importe quel pays à condition qu’ils remplissent les conditions d’entrée prévues », a déclaré Dominic LeBlanc, le ministre des affaires intergouvernementales.

« Une importante étape »

Pour le PDG de la Chambre de commerce du Canada Perrin Beatty, il s’agit d'« une importante étape » même s’il craint toutefois que « les procédures coûteuses et administratives découragent les voyages de courte durée et les voyages d’affaires ». Pour certaines provinces, comme le Québec, les touristes américains représentent une part importante des visiteurs. United Airlines a en outre annoncé dès lundi qu’elle allait proposer dès septembre davantage de vols depuis les Etats-Unis et à destination du Canada.

Depuis le 3 février, seuls les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver peuvent accueillir des vols internationaux. A compter du 9 août, les aéroports de Halifax, Québec, Ottawa, Winnipeg et Edmonton pourront recommencer à en accueillir. Le Canada avait fermé ses frontières aériennes le 18 mars 2020 puis trois jours plus tard sa frontière terrestre avec les Etats-Unis, la plus longue au monde.