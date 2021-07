Hospitalisé depuis mercredi à Sao Paulo pour une occlusion intestinale, le président brésilien Jair Bolsonaro, pourrait sortir dès ce dimanche, a indiqué le médecin qui le soigne, ce samedi.

« La prévision est que demain (dimanche) il doit sortir », a affirmé à la presse le Dr Antonio Macedo, le chirurgien à la tête de l’équipe de médecins qui a soigné le président brésilien à l’hôpital privé Vila Nova Star à Sao Paulo.

Six opérations chirurgicales

« Aujourd’hui (samedi), il a eu une diète à base de crème sans fermentation. S’il la digère bien, alors l’équipe médicale pourra décider de sa sortie dans les prochains jours », a indiqué le bulletin de santé de Jair Bolsonaro, 66 ans.

« Je vais bien grâce à Dieu », a déclaré Jair Bolsonaro dans une vidéoconférence, disant avoir hâte de « retourner au travail ». Depuis qu’il a été poignardé à l’intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l’élection présidentielle, Jair Bolsonaro a subi six opérations chirurgicales, dont cinq au système digestif.

« Intubé par précaution »

Il a été admis en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital des Forces armées à Brasilia en raison de violentes douleurs abdominales et d’une crise de hoquet persistant depuis plus de dix jours. Le dirigeant d’extrême droite a alors été placé dans une unité de soins intensifs et « intubé par précaution », avait indiqué à la radio un de ses fils, le sénateur Flavio Bolsonaro.

Une fois le diagnostic d’occlusion intestinale posé, le président brésilien a été transféré à l’hôpital privé Vila Nova Star à Sao Paulo. Cette nouvelle hospitalisation intervient dans un contexte de crise politique et d’érosion de la popularité du président brésilien, face à des allégations de corruption dans les contrats négociés par son gouvernement pour faire face à la pandémie, qui a déjà fait près de 540.000 morts dans le pays.