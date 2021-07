Plus que jamais en première ligne face au coronavirus. Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, a annoncé ce samedi avoir été testé positif au Covid-19. « Je me sentais un peu groggy hier soir, donc j’ai fait un test antigénique ce matin et il s’est avéré positif. Je m’isole donc maintenant à la maison avec ma famille jusqu’à ce que j’obtienne le résultat d’un test PCR », a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur Twitter.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT – Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

Sajid Javid est complètement vacciné et assure que ses symptômes sont « très légers ». Il encourage celles et ceux qui n’ont pas encore eu leur deuxième dose de vaccin à le faire « dès que possible » et à se faire dépister en cas de symptôme ou de contact avec une personne testée positive.

Le ministre s’était exprimé, sans masque, à la chambre des Communes lundi après-midi pour confirmer la levée de l’essentiel des restrictions restantes liées au coronavirus en Angleterre à partir du 19 juillet, y compris le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. Il est retourné à la chambre basse du Parlement le lendemain pour répondre aux questions des députés.

La campagne lancée dès décembre 2020

Le gouvernement justifie cette prochaine étape majeure du déconfinement par le succès d’une campagne de vaccination lancée en décembre, qui a permis à plus de deux tiers des adultes d’être entièrement vaccinés et a « affaibli » le lien entre maladie, hospitalisations et décès, permettant au système public de santé de faire face. Néanmoins, le nombre de contaminations continue de progresser, en raison de la forte contagiosité du variant Delta​, ultra-majoritaire au Royaume-Uni. Le pays a recensé 50.000 cas quotidiens vendredi, du jamais vu depuis janvier.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés en Europe par le Covid-19, qui y a fait plus de 128.500 morts.