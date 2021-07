Le bilan des inondations dévastatrices en Allemagne a encore grimpé ce samedi, atteignant au moins 133 morts, a annoncé la police. Cela porte à 153 le nombre de décès en Europe.

« Selon les informations actuelles 90 personnes ont perdu la vie pendant la catastrophe », dans la seule région de Rhénanie-Palatinat, l’une des plus touchées, a indiqué la police de Coblence. Ce bilan s’ajoute aux 43 décès survenus en Rhénanie-du-Nord Westphalie, une autre région allemande frappée par la catastrophe, et aux 20 morts enregistrés en Belgique. « Il est à craindre que nous découvrirons davantage de décès », ont indiqué les autorités locales allemandes.

Pluies diluviennes d’une violence inédite

L’Allemagne et la Belgique ont fait face, entre le 14 et le 15 juillet à des pluies diluviennes, d’une violence inédite, qui ont provoqué des crues subites envahissant des zones habitées et détruisant de nombreuses localités. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont aussi été touchés, sans pour l’instant enregistrer de décès.

« Je crains que nous ne voyions toute l’étendue de la catastrophe que dans les prochains jours », avait déjà prévenu dès jeudi soir la chancelière Angela Merkel.