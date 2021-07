La lutte contre la précarité menstruelle s’intensifie au Sénégal. Dans ce pays, 45 % des jeunes filles ratent les cours pendant leurs règles, selon l’association Speak Up Africa. Face à cela, la société ApiAfrique fabrique depuis 2016 des serviettes hygiéniques réutilisables.

D’une durée de vie de deux ans, ces protections leur permettent de ne pas rentrer chez elles pour se changer, de ne pas rater les cours de sport et de faire des économies. L’élargissement de leur usage permettrait d’équiper les jeunes filles qui manquent d’information à cause du tabou autour des menstruations. Découvrez le processus de fabrication de ces serviettes hygiéniques et comment elles sont utilisées dans la vidéo de notre partenaire Brut.