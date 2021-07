« Peter s’est battu jusqu’au bout, mais il n’a pas pu gagner la bataille. » Le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles Peter Rudolf De Vries, grièvement blessé par balles le 6 juillet à Amsterdam, est décédé de ses blessures, selon un communiqué de sa famille publié par le média néerlandais RTL. « Il est mort entouré de ceux qui l’aiment », ont déclaré les proches du journaliste, qui avait 64 ans.

Peter R. De Vries se trouvait depuis l’attaque entre la vie et la mort à l’hôpital, où il avait été évacué après avoir reçu notamment une balle dans la tête, dans une rue du centre-ville de la capitale néerlandaise, alors qu’il faisait encore jour. Il venait de quitter un studio de télévision après un talk-show dans lequel il était intervenu en tant qu’invité. Des témoins ont entendu cinq coups de feu, avait alors rapporté la télévision publique NOS.

Une personnalité aux Pays-Bas

Deux suspects ont brièvement comparu vendredi devant la justice néerlandaise. Le juge d’instruction a prolongé de deux semaines la détention provisoire des deux hommes, un ressortissant polonais de 35 ans un habitant de Rotterdam âgé de 21 ans.

Le journaliste et présentateur de télévision était une personnalité connue aux Pays-Bas pour son rôle dans plusieurs affaires criminelles. Il est régulièrement apparu en tant que porte-parole de victimes ou dans le cercle proche de témoins-clés. « Peter a vécu selon sa conviction : "A genoux, il n’est pas possible d’être libre", ont déclaré sa famille et sa compagne dans un communiqué commun. Nous sommes immensément fiers de lui et en même temps inconsolables. »

« Une perte indescriptible »

Après l’attaque, Peter R. De Vries a été salué comme un « héros national », lui qui était un fervent défenseur de la justice. Il s’est d’abord fait connaître pour ses reportages sur l’enlèvement du baron de la bière Freddy Heineken dans les années 1980. « C’est une perte indescriptible, ont déclaré dans un communiqué RTL Pays-Bas, la société de production Fremantle Nederland et les collaborateurs de "RTL Boulevard", émission dans laquelle le journaliste intervenait régulièrement en tant qu’invité, comme c’était le cas le jour de l’attaque. Nos pensées vont en premier lieu à la famille de Peter, à sa compagne et à tous ses proches. »