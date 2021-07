L’Est de la France, l’Allemagne et la Belgique ont été frappés par des pluies diluviennes qui ont occasionné de nombreuses crues. Ce jeudi après-midi, les autorités ont demandé aux habitants de certains quartiers de Liège, en Belgique, d’évacuer leurs habitations alors que le niveau de la rivière Meuse ne cesse de monter.

« Selon les dernières informations et les estimations communiquées par la Région wallonne, il pourrait monter de 1,50 m au-dessus du niveau actuel dans les prochaines heures », alertent les services du bourgmestre de Liège au sujet du niveau de la rivière Meuse. A 2h du matin, ce jeudi, la station de Lihxe, en aval de Liège, enregistrait un niveau à 4,36 m A 14h, il était à 5,58 m.

Evacuer les zones en bord de Meuse et gagner les hauteurs de la ville

« Les autorités de la Ville de Liège demandent aux habitants de Liège qui ont encore la possibilité d’évacuer de le faire s’ils se trouvent dans une zone inondable aux abords de la Meuse ». Des véhicules de police relaient cet appel via des haut-parleurs dans les quartiers concernés. Les habitants sont invités à se rendre sur les hauteurs de la ville et les commerces doivent fermer. Si les véhicules sont encore autorisés à quitter la ville, en revanche, plus aucun véhicule ne peut y entrer à l’exception des secours. Le pic de la crue n’était pas encore atteint à 15h.

Cette situation catastrophique est due aux importantes précipitations enregistrées au cours des dernières heures et au fonctionnement partiel d’un barrage. En effet, seules deux portes sont opérationnelles sur les six que compte le pont barrage de Monsin, actuellement en chantier. Comme expliqué par nos confrères de la RTBF, il lui est donc impossible de lâcher suffisamment d’eau, ce qui engendre une montée rapide du niveau. Sur le chantier du barrage, une grue menace par ailleurs de s’effondrer sur une ligne à haute tension qui alimente notamment des stations de pompage.