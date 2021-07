Un Chinois a retrouvé son fils, kidnappé enfant, ont annoncé ce mardi les autorités. L’homme l’a recherché pendant vingt-quatre ans et a parcouru des milliers de kilomètres à moto à travers la Chine.

Le fils de Guo Gangtang était âgé d’à peine deux ans et cinq mois lors de son enlèvement devant le domicile familial dans la province du Shandong (Est), alors qu’il jouait sans surveillance. Ses ravisseurs l’avaient vendu à une famille, a rapporté le ministère chinois de la Sécurité publique dans un communiqué.

[trending] #AndyLau congratulates Guo Gangtang for reuniting with his son, who was abducted at age 2, after 24 yrs. Andy Lau’s character in the 2015 movie #LostandLove was based on Guo.



“Hope more families who have been split apart can be reunited”



